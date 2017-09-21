ДТП произошло на Невском, шесть пострадавших, трое из них подростки

Машина врезалась в толпу пешеходов на углу Невского и Фонтанки.

На углу Невского проспекта и набережной Фонтанки вечером произошло серьёзное ДТП, попавшее на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На записи видно, как белая Audi на большой скорости столкнулась с чёрным Hyundai, после чего вылетела на тротуар, где в этот момент находилась группа пешеходов, ожидавших зелёного сигнала светофора. Люди в панике бросились врассыпную, некоторые выбегали на проезжую часть. От удара у Hyundai отлетел бампер.

По предварительным данным, в аварии пострадали как минимум шесть человек, в том числе трое подростков в возрасте 15–17 лет. Среди раненых — несколько детей и женщина с переломами. Точное число пострадавших уточняется.

На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы, проводится проверка. К 20:50 автомобили с места аварии не убраны — пешеходам приходится обходить их. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пропали 22-летняя сестра и ее 17-летний брат, которые приехали из России. Перед этим девушка жаловалась на слежку.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)