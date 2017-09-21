Электрички с Московского вокзала переведут на Волковскую

Пригородные поезда покинут Московский вокзал к 2027 году.

Пригородные электрички, этим летом временно перенаправленные с Московского вокзала на Ладожский и станцию Волковская, окончательно переведут на новую станцию Волковская к концу 2027 года. Об этом 20 августа в ходе прямой линии заявил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Строительство новой станции ведётся в рамках подготовки инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. По словам Полякова, проект будет завершён точно в срок — к концу 2027 года. Чиновник отметил, что РЖД обычно не срывают сроки по таким проектам, тем более что они увязаны с ВСМ и находятся в контрольном листе на уровне правительства РФ.

Ранее, с 1 июля, часть электричек перестала прибывать на Московский вокзал. С 25 августа очередную партию пригородных поездов перенаправят в Рыбацкое и на Ладожский вокзал. Окончательный перевод всех составов на Волковскую запланирован на конец 2027 года.

Ранее мы сообщили о том, что тактовый маршрутный бум принес ОЖД 20 млн пассажиров за полугодие.

Фото: пресс-служба ГК "Нацпроектстрой"