Тактовый маршрутный бум принес ОЖД 20 млн пассажиров за полугодие

Наибольший пассажиропоток зафиксирован на маршруте от Витебского вокзала до Павловска.

В первом полугодии 2026 года тактовыми маршрутами Октябрьской железной дороги перевезли 20 млн пассажиров, сообщили в пресс-службе ОЖД. Это на 2 % выше показателя аналогичного периода 2025 года. Тактовое движение охватывает пять ключевых направлений в границах Санкт-Петербургского транспортного узла.

Наибольший пассажиропоток зафиксирован на маршруте от Витебского вокзала до Павловска — 7 млн человек. Далее следуют направление от Балтийского вокзала до Ораниенбаума — 6,7 млн пассажиров, от Финляндского вокзала до Мельничного Ручья — 2,9 млн, от Финляндского вокзала до Сестрорецка — 1,3 млн и от Балтийского вокзала до Красного Села — 928,5 тыс. пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что "Ласточки" перевезли более 120 тыс. человек между Петербургом и Сортавалой за полгода.

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