Петербурженка заняла второе место в шестисуточном забеге в Москве

70-летняя спортсменка преодолела 411 километров.

В Москве прошел первый в России 10-суточный забег "Самопреодоление" и марафон на шесть дней, в котором поучаствовала 70-летняя петербурженка Маттали Стебнева. Спортсменка заняла второе место среди женщин с результатом 411 километров, поделились организаторы с Piter.TV.

Да, это немного утомительно – кружить, можно сказать, на одном месте, но рядом с трассой был построен палаточный городок для отдыха, гигиены, медицинского обслуживания, приготовления и приема пищи спортсменов, судей и волонтеров, что очень помогало, снимало психологическое напряжение. Звучала музыка, болельщики подбадривали, всегда можно было приостановиться на перекус. Маттали Стебнева, участница забега

Маттали Стебнева свыше 10 раз участвовала в разных ультрамарафонах, но призером стала впервые.

Этот шестисуточный забег был 14-м по счету: до этого я участвовала в ультрамарафонах 12 раз в Нью-Йорке и один раз в России. По результатам забегов на дистанции меньше и приглашают в США. Впервые в Нью-Йорке я пробежала в 2007 году, и этот марафон оказался самым сложным. Я не знала, как бежать, не рассчитала силы. Какое-то время болело колено. На таких длинных дистанциях ты получаешь ценный опыт, и потом хочется преодолевать себя снова и снова. Все восстанавливается за 10 дней, затем тело встает на старт и все помнит – бежит по накатанной. С каждым опытом все легче и легче. А в этот раз с нами бежал рекордсмен мира Иван Заборский, что тоже очень сильно вдохновило. Хоть и тело устает, ты стараешься игнорировать все физические проблемы и перешагивать через себя. Из-за стоп могу ненадолго останавливаться и отдыхать, потом сразу бегу дальше. Маттали Стебнева, участница забега

Легкой атлетикой Маттали Стебнева занимается с третьего класса, имеет II взрослый разряд, из-за чего сейчас у нее отличная физическая подготовка. Также спортсменка увлекалась китайской гимнастикой. По словам атлетки, важную роль играет и питание: она придерживается вегетарианства более 40 лет. В настоящее время Маттали Стебнева практикует бег на различные дистанции и еще тренирует детей.

Кроме того, в забеге "Самопреодоление" участие приняли спортсмены из ближнего и дальнего зарубежья. Что же вдохновило их всех на суровые испытания? Как отметила психолог и один из организаторов Оксана Шелковникова, для ультрамарафонцев такое времяпрепровождение – своего рода психотерапия. Выдающийся Анатолий Кругликов после соревнований в калифорнийской "Долине смерти" на финише сказал, что теперь два месяца будет счастливым.

Соревнования такого масштаба в России проводились впервые. Подобные забеги организовывают в основном в Нью-Йорке, Австралии и в Болгарии. Кроме того, марафонская команда делает забеги поменьше и в Петербурге: отделения есть в разных городах. Мы проводим и 24-часовой забег в новогоднюю ночь. Кто-то решается брать на себя основные обязанности по организации. На состязаниях получается целое хозяйство – это очень серьезный проект. организаторы забега

Самым длинным забегом является Self-Transcendence 3100 mile Race, он проводится в Нью-Йорке ежегодно с 1997-го и составляет 5 тыс. километров. Спортсмен из Северной столицы Николай Дужий принимал в нем участие 13 раз и трижды побеждал, рассказали нам организаторы "Самопреодоления".

Фото: предоставлены Маттали Стебневой