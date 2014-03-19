В Москве арестовали жителя Петербурга с фамилией Маяковский

Однофамилец известного поэта получил арест в столицы за хулиганство.

Останкинский суд Москвы принял решение арестовать 25-летнего жителя Петербурга Артемия Маяковского.Молодой человек рвал цветы с клубы у здания банка и приставал к проходящим девушкам, сообщила пресс-служба столичных судов.

Происшествие случилось вечером 30 июля. Правоохранители заметили молодого человека, когда он рвал цветы с клумбы на Бутырской улице. Также петербуржец ругался матом и приставал к проходящим мимо девушкам.

На просьбу сотрудников полиции гость столицы не реагировал. Суд признал его виновным по статье "Мелкое хулиганство". Ближайшие 15 суток дебошир проведет в изоляторе.

Ранее мы сообщали, что в Калининском районе пьяный пассажир ногами разбил стекло задней двери автобуса и скрылся.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)