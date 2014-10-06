Дебошир ногами разбил стекло автобуса и попал под статью о вандализме по улице Руставели

Ущерб составил более 15 тысяч рублей, подозреваемого задержали спустя три дня.

Ранним утром 13 апреля в Калининском районе Петербурга пьяный пассажир устроил дебош в общественном транспорте. Мужчина ногами разбил стекло задней двери автобуса, после чего скрылся. Ущерб составил 15,5 тысячи рублей. Спустя три дня полицейские задержали ранее неоднократно судимого 37-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл у дома № 1 по улице Руставели. Очевидцы сообщили, что неизвестный в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта с 53-летним водителем автобуса разбил стекло задней двери общественного транспорта и скрылся. Материальный ущерб составил 15 519,35 рублей.

Подозреваемого задержали 16 апреля у дома № 28 по проспекту Энергетиков. Им оказался 37-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Фото: pxhere