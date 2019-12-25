Владельца участка у кинотеатра "Слава" обязали снести ларьки

Предпринимателю предписано демонтировать торговые павильоны до 30 июля 2026 года, иначе ему грозят новые штрафы.

В Санкт-Петербурге собственника участка рядом с сгоревшим в 2024 году кинотеатром "Слава" обязали ликвидировать размещенные на территории торговые павильоны. Соответствующее предписание он должен исполнить до 30 июля 2026 года.

После пожара на прилегающей территории начали появляться ларьки. Их размещение было согласовано владельцем земли, который рассчитывал получать доход от аренды. Однако впоследствии возникли сложности: арендаторы не согласовывали внешний вид торговых объектов, из-за чего собственник регулярно привлекался к административной ответственности и получал штрафы.

В Государственной административно-технической инспекции сообщили, что предприниматель решил расторгнуть договоры аренды, чтобы избавиться от проблемного актива. Тем не менее арендаторы не освободили участок и продолжили использовать павильоны.

Собственник был вынужден обратиться в суд, который обязал его очистить территорию. Однако даже после судебного решения фактических изменений не произошло. При этом остается неизвестным, продолжают ли арендаторы платить владельцу за использование земли.

