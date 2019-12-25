Глава Петербурга потребовал доработать еще восемь актов по защите от ЧС

Под председательством губернатора Петербурга Александра Беглова прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Среди вопросов повестки — актуализация городского законодательства в сфере гражданской обороны и защиты от ЧС, а также подготовка к навигации.

Глава города сообщил, что восемь нормативных правовых актов в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности уже привели в соответствие с требованиями федерального законодательства. При этом необходимо доработать еще восемь документов. На учете Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти сейчас находятся 677 водных транспортных средств.

Из них 325 выполняют пассажирские перевозки по рекам и каналам города. Беглов поручил главам районных администраций до 1 июля провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

