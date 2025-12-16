В Турции обсуждают снижение цен из-за падения спроса

В частности, это связано с поздними бронированиями.

Спрос на отдых в Турции падает. В связи с этим отельеры обсуждают снижение цен на услуги. Об этом пишет РИА Новости. Власти страны планируют предпринимать меры из-за сложившейся обстановки.

По словам экспертов, на это могут влиять поздние бронирования, колебания курса валют и и региональная обстановка. Отмечается, что туристы стали осторожнее в своих расходах из-за экономической неопределенности. В турецком правительстве отметили: из-за негативной динамики страна может терять до 8-10 млн долларов в день.

Конкуренция усиливается, а туристы стали гораздо чувствительнее к ценам. Многие предприятия уже вынуждены пересматривать стоимость услуг. Мы сейчас обсуждаем максимальное снижение цен. Нихат Юзбашы, член Ассоциации туроператоров Турции

Кроме того, известно, что Греция, Египет, Тунис и ряд других стран предлагают путешественникам более привлекательные варианты для отдыха.

Ранее сообщалось, что Петербург вошел в тройку самых популярных городов для отдыха летом.

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