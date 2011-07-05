Смольный выделит около 1,5 млрд рублей на организацию культурных мероприятий в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил постановление о выделении порядка 1,5 млрд рублей на организацию культурных мероприятий в городе в 2026 году. Финансирование будет направлено на проведение фестивалей, конкурсов и реализацию творческих проектов силами социально ориентированных некоммерческих организаций. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, распределение субсидий пройдет на конкурсной основе.

В Смольном подчеркнули, что результатом этой поддержки станет насыщенная культурная программа для жителей и гостей города. Мероприятия будут способствовать развитию профессионального искусства, сохранению многообразия творческой среды Петербурга, а также популяризации его традиций и достижений.

Стоит отметить, что многие проекты, получавшие подобную поддержку в предыдущие годы, уже стали неотъемлемой частью культурного календаря города и проводятся на ежегодной основе.

