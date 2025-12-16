Петербург признан беговой столицей России в 2026 году

Город получил титул по итогам марафона "ЗаБег.РФ". Второе место занял Магадан, третье — Москва. Награждение пройдет на Петербургском международном экономическом форуме.

Санкт-Петербург стал официальной беговой столицей России по итогам прошедшего марафона "ЗаБег.РФ". Город на Неве завоевал этот титул в третий раз — ранее он побеждал в 2021 и 2025 годах. Второе место в рейтинге занял Магадан, третье досталось Москве.

Руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу отметила, что Петербург в очередной раз доказал свое лидерство и подтвердил статус официальной беговой столицы. По ее словам, символично, что именно в юбилейном забеге город продемонстрировал пик спортивного единства. Шойгу подчеркнула, что эта победа — общая заслуга каждого, кто выложился на дистанции по максимуму.

Победителя определяли по сумме трех показателей: средней дистанции, которую преодолели все участники города, отношению числа бегунов к численности населения, а также средней скорости бега.

Всего в забеге 23 мая приняли участие более 250 тысяч человек из всех регионов России и еще 38 стран, включая Китай, Бразилию, Египет, Сербию, ОАЭ, Чили, Индию и Италию. Дистанции составляли 1, 5, 10 и 21,1 километра.

Фото: забег.рф