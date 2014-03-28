Подобно Северной столице, Ханчжоу гордится статусом культурного центра своей страны.

Празднование китайского Нового года завершается; издание "Петербургский дневник" поделилось фактами о городе Ханчжоу, который славится удивительным сочетанием природных красот и уникальных достопримечательностей.

1. Центр культурной жизни

Подобно Петербургу, Ханчжоу гордится статусом культурного центра своей страны. Администрация подчеркивает последовательную реализацию стратегии созидательных преобразований и инновационных решений, направленных на развитие мирового наследия, включая озеро Сиху, Великий канал и исторические памятники Лянчжу.

Примеры успешной культурной политики включают создание Музея дворца Дэшоу династии Южная Сун, привлекающего красочными стенами, и филиала Национального архива печати Китая, посетителями которого стали более полутора миллионов человек.

2. Современные промышленные достижения

Развитие промышленности – важная составляющая успеха обоих городов. В Ханчжоу сформировались крупные промышленные кластеры, охватывающие сферу интернета вещей, биотехнологий, производство высокотехнологичных приборов, экологически чистые материалы и зелёную энергетику.

В администрации отмечают, что с началом 2025 года особое внимание уделяется развитию цифровых технологий и искусственного интеллекта, внедряемых в городские проекты и инфраструктуру.

3. Забота о природе

Озеро Сиху, уникальное природное наследие, играет важную роль в сохранении экологической гармонии города. Оно характеризуется богатым историческим наследием и используется в качестве наглядного примера сочетания традиционного мировоззрения с современным развитием.

Современная цифровая система позволяет эффективно следить за состоянием озера, обеспечивая комплексную безопасность и поддержание баланса природного ландшафта.

4. Открытость и гостеприимство

Для привлечения туристов из России и других стран Ханчжоу разрабатывает разнообразные туристические программы, отражающие разнообразие традиций и природу города. Одной из перспективных идей является создание специального маршрута "Ханчжоу + Санья", предусматривающего комбинацию посещения мировых достопримечательностей и морского курорта.

Разнообразие маршрутов позволит российским туристам выбрать оптимальный вариант путешествия, удовлетворяющий различным интересам и потребностям.

5. Спортивная культура

Спорт занимает важное место в повседневной жизни ханчжоусцев. Город активно поддерживает массовые спортивные движения, улучшает инфраструктуру и организует многочисленные соревнования. Программа создания 10-минутных зон фитнеса способствует росту популярности занятий спортом среди местного населения.

Особенно популярны среди жителей такие виды активности, как бег, плавание, велосипедный спорт, бадминтон и баскетбол. Регулярные занятия спортом способствуют улучшению здоровья и формированию здорового образа жизни.

Фото: freepik (evening_tao)