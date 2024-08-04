Миронов призвал ограничить стоимость обучения в вузах

В Госдуме напомнили о дефиците кадров по ряду специальностей.

Государство должно устанавливать ограничение на предельную цену обучения в отечественных вузах. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты пояснил, что обучение в стране по специальностям, по которым наблюдается кадровый дефицит, властям важно сделать бесплатным не только в высших учебных учреждениях, но также и в колледжах.

Давайте ограничим рост цен по официальной инфляции. Давайте государство установит "потолок" предельных цен на платное обучение, чтобы вузы их не задирали, как хотят. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

