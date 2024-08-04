Петербургский Дом книги будет работать до утра по выходным

Петербургский Дом книги на Невском проспекте запускает акцию "Книжная бессонница". Все лето магазин будет открыт для посетителей с 23:00 субботы до 09:00 воскресенья, рассказал 26 мая вице-губернатор Борис Пиотровский.

Впервые похожую акцию запустили в прошлом году, однако она не была постоянной. В этом году проект стартует 30 мая и продлится до 29 августа.

Ранее на Piter.TV: в Доме книги прошло торжественное открытие новой художественной инсталляции – масштабной скульптуры Александра Сергеевича Пушкина, которая выполнена из бумаги. На каждом листе напечатаны фрагменты стихотворений, поэм и сказок автора. Над композицией работал скульптор и архитектор Илья Гурко.

