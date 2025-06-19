Начался прием заявок на онлайн-шествие "Бессмертный полк"

Сегодня утром стартовал прием заявок в "Бессмертный полк онлайн". Чтобы стать его участником, нужно зарегистрироваться на официальном сайте акции 2026.polkrf.ru. Об этом сообщается на портале "Бессмертного полка России".

После регистрации нужно загрузить фото героя. Для того, чтобы улучшить качество кадра, на сайте работает специальная технология-нейросеть. Если же фото нет, то будет достаточно базовой информации: имя, фамилия и годы жизни. Авторизация на сайте доступна по номеру телефона, а также через мессенджер МАКС и соцсети "Одноклассники" и"ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в России стартовала масштабная акция в честь защитников Отечества. Россиянам предлагают высадить дерево, чтобы восстановить зеленые зоны России и почтить память героев. Принять участие можно не только в России, но и за рубежом: в Болгарии, Греции и Египте. В локациях желающим предоставят инвентарь.

Фото: скриншот с официального сайта 2026.polkrf.ru