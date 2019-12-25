Посадить дерево и вспомнить героев: интерактивный сад памяти создают в честь защитников Отечества

Высадить дерево в честь защитников Отечества предлагают россиянам. Акция направлена на сохранение памяти погибших героев и восстановление зеленых зон России. Об этом рассказала в МАКС пресс-служба Минпросвещения России.

Принять участие можно не только в России, но и за рубежом. Например, в списке доступных точек в нашей стране — Петербург, Московская область, Алтайский край, Архангельская, Волгоградская и Астраханская области. Среди иностранных локаций встречаются Болгария, Греция и Египет.

К акции присоединились миллионы добровольцев из 83 стран мира. Принять участие может любой желающий, для этого нужно зарегистрироваться на интерактивной карте сайта Сад-памяти.рф и выбрать локацию в своём регионе. На месте участникам предоставят необходимый инвентарь и материалы. Кроме того, в рамках акции жители ЛНР и ДНР высаживают аллеи в память о погибших бойцах СВО.

Фото: скриншот с сайта Сад-памяти.рф