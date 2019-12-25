Первые в России студенческие соревнования дронов стартовали в Петербурге

Соревнования объединили 70 студентов 14 петербургских вузов.

В эту субботу, 25 апреля, в Спортивно-техническом патриотическом центре имени А.В. Суворова на Коломяжском проспекте начались соревнования первой в России Студенческой лиги гонок дронов Санкт-Петербурга, сообщил губернатор Александр Беглов.

Участниками стали 70 студентов из 14 петербургских вузов. Восемь отборочных этапов выявят финалистов, которые в декабре сразятся за главный приз. Общий призовой фонд составляет 300 тысяч рублей.

Студенческая лига организована Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций имени М.А. Бонч-Бруевича и Федерацией гонок дронов Санкт-Петербурга. Основная цель турнира — привлечь студенческую молодёжь в отрасль воздушных беспилотников и содействовать кадровому обеспечению национального проекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС).

Александр Беглов подчеркнул, что Петербург занимает лидирующие позиции в разработке, апробации и производстве автономных систем, прежде всего авиационных. Каждый третий российский беспилотник выпускается в Северной столице. В городе работают предприятия "Радар ммс" и "Геоскан", развёрнут Научно-производственный центр испытаний и компетенций в области БАС.

Отрасли нужны новые кадры, и для многих ребят эффектные гонки дронов станут первым шагом на длинном карьерном пути в этой сфере. Символично, что соревнования проходят в двух шагах от исторической территории Комендантского аэродрома, где начиналась история российской пилотируемой авиации. Её славные традиции продолжают пилоты и инженеры нового времени — эпохи беспилотных летательных аппаратов. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Для начинающих участников предусмотрена номинация "технический симулятор", где в гонке участвует компьютерная модель. Более опытные соревнуются в физическом полёте настоящих беспилотников. Дроны разделены на три основных размерных класса — 75, 200 и 330 миллиметров.

Студенческая лига гонок дронов тестирует не только спортивные, но и инженерные умения — все аппараты ребята делают своими руками. Достигнутые результаты напрямую зависят от правильного подбора батарей нужной мощности и оптимального сочетания доступных компонентов.

Планируется, что в дальнейших отборочных этапах будут участвовать студенты петербургских колледжей в возрасте от 14 лет.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге проходят памятные мероприятия к 80-летию Владимира Жириновского.

