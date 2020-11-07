В Петербурге проходят памятные мероприятия к 80-летию Владимира Жириновского

В честь юбилея основателя ЛДПР в городе организовали интерактивную выставку и посвятили ему торжественную разводку Троицкого моста.

В субботу, 25 апреля, основателю Либерально-демократической партии России, политику и патриоту Владимиру Вольфовичу Жириновскому исполнилось бы 80 лет. Президентом России был подписан указ о праздновании юбилея. Имя Жириновского вписано в историю страны, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своём обращении к горожанам.

Владимир Жириновский с 1993 года на протяжении почти тридцати лет трудился депутатом Госдумы, возглавлял фракцию ЛДПР, занимал должность заместителя председателя Государственной Думы. При его активном участии разрабатывались многие важные законы. Политик многократно посещал Санкт-Петербург.

В честь 80-летия в городе проходят памятные мероприятия. В мультимедийном парке "Россия — моя история" организована интерактивная выставка. На цифровых панелях в городе появятся портреты политика. Торжественная разводка Троицкого моста также посвящена Владимиру Жириновскому.

Наследие Владимира Жириновского продолжает жить в его идеях, которые он отстаивал в политической и государственной деятельности. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Фото: Сайт Государственной думы РФ