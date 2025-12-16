На ЗСД в Петербурге пробка длиной почти 5 км из-за перекрытий

Почти пятикилометровый затор сковал движение от вантового моста до Екатерингофки. Автомобилисты также сообщают о краткосрочном перекрытии Дворцового моста и пробках на прилегающих улицах.

Днём 4 июня в Петербурге зафиксированы дорожные заторы. По данным "Яндекс.Пробок", в 15:42 образовалась плотная пробка на Западном скоростном диаметре — от вантового моста через Корабельный фарватер до Екатерингофки. Протяжённость затора составила 4,6 километра.

Также пробки собрались на внутреннем кольце КАД и Дачном проспекте перед развязкой с ЗСД, а также на подъездах к южному участку диаметра по Благодатной, Кубинской и Предпортовой улицам. Пользователи сервиса сообщают о перекрытии движения сотрудниками ДПС.

Кроме того, автомобилисты жалуются на краткосрочное перекрытие Дворцового моста. Плотный затор наблюдается на самой переправе, на Дворцовой набережной и на некоторых других улицах в центре. При этом общий уровень пробок в городе составляет 4 балла, что является обычным показателем для середины дня в четверг. Аналитики ожидают, что ближайшие два часа ситуация останется прежней, а затем заторы начнут расти.

Фото: Яндекс.Карты