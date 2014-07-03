"Лендок" завершит съемки фильма о Владимире Жириновском осенью

Открытая студия "Лендок" работает над документальным фильмом-исследованием, посвященным основателю Либерально-демократической партии России Владимиру Жириновскому. Премьера картины запланирована на осень, пишет "Петербургский дневник".

Режиссер и продюсер проекта, генеральный директор "Лендока" Алексей Тельнов рассказал, что съемки уже прошли в Москве и частично в Петербурге, а теперь команда готовится к поездке в Беларусь. Ведутся переговоры с президентом страны Александром Лукашенко о его участии в фильме в качестве спикера. Что касается Казахстана — родины Владимира Жириновского, — то масштабных съемок там не планируется, так как в этой стране он долгое время считался персоной нон-грата. Однако, по словам Тельнова, небольшая съемочная группа все же может туда отправиться.

В фильме появится множество известных спикеров. Среди них — дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко, которая выступает сопродюсером проекта, официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр спорта Михаил Дегтярев, ректор Университета мировых цивилизаций имени Жириновского Олег Слоботчиков и другие.

Авторы подчеркивают, что их работа — это не просто биография, а философское исследование личности одного из самых ярких и противоречивых политиков современной России.

Согласно результатам опроса для тизера, мнения разделились: кто-то считает Жириновского гениальным артистом, а кто-то уверен, что это была лишь маска. Но все без исключения отметили, что с его уходом образовалась пустота. После завершения работы над фильмом его ждет фестивальное турне, но создатели обещают, что картина обязательно дойдет до широкой аудитории.

Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. 25 апреля этого года ему исполнилось бы 80 лет.

