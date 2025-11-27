В Петербурге создадут киноэкосистему для поддержки молодых кинематографистов

Ведущие киностудии города, профильные вузы и академия талантов подписали соглашение о сотрудничестве.

В Санкт-Петербурге формируют киноэкосистему — объединение ведущих студий города и профильных образовательных учреждений. Как сообщили инициаторы проекта, основной задачей станут поддержка молодых кинематографистов, подготовка кадров для индустрии и сохранение традиций ленинградской школы киноискусства.

В рамках объединения планируется выявлять одаренных школьников, оказывать им поддержку при обучении в вузах и помогать с трудоустройством в кинокомпании. Для студентов предусмотрены стажировки на всех проектах, находящихся в производстве у партнеров киноэкосистемы. Учащиеся смогут пройти полный производственный цикл — от создания и защиты идей до их реализации — в зависимости от выбранной специальности и желания дальнейшего трудоустройства.

Соглашение о сотрудничестве подписали Российский государственный институт сценических искусств, Академия талантов Санкт-Петербурга, киностудии "Лендок" и "Ленфильм", Холдинг ON Медиа, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, а также кинокомпания "Триикс медиа".

