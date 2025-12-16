В результате лобового столкновения на "Скандинавии" погиб водитель Ford, несколько человек госпитализированы

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

В воскресенье, 14 июня, в 16:10 на 158-м км трассы "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 64-летний водитель автомобиля Tank по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Ford.

В результате аварии 38-летний водитель Ford скончался на месте. Мужчина, управлявший внедорожником Tank, был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Пострадали также находившиеся в салоне Ford пассажиры: две женщины (одна в тяжёлом, другая в состоянии средней степени тяжести) и ребёнок, которому на вид около 6–7 лет (госпитализирован со травмами средней степени тяжести).

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Ранее мы сообщили о том, что женщина погибла на КАД, забыв выставить знак аварийной остановки.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти