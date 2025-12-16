Женщина погибла на КАД, забыв выставить знак аварийной остановки

Водитель Hyundai Solaris наехал на стоявший каршеринговый Changan.

Полиция Красногвардейского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизнь женщины. Авария произошла 13 июня около 17:45 на 41-м километре внешнего кольца КАД.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris (гражданин одного из среднеазиатских государств) двигался со стороны Колтушского шоссе в направлении Шафировского проспекта. В это время на проезжей части находился аварийно остановившийся каршеринговый автомобиль Changan. Водительница этой китайской иномарки, женщина 37 лет, совершив вынужденную остановку, вышла на проезжую часть, не выставив знак аварийной остановки.

Hyundai совершил наезд на стоящий Changan, после чего данный автомобиль от удара наехал на женщину. От полученных травм 37-летняя петербурженка скончалась на месте происшествия. Водитель Hyundai Solaris (42 года) и его 27-летняя пассажирка госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, шестилетний ребёнок доставлен в больницу с лёгкими травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка. Окончательные выводы о причинах аварии будут сделаны после завершения следственных действий.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция задержала 14 подростков-мотоциклистов в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV