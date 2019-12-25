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В аварии на внутреннем кольце КАД погиб байкер
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В аварии на внутреннем кольце КАД погиб байкер

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В настоящее время обстоятельства и причины случившегося неизвестны.

На внутреннем кольце Кольцевой автодороги Петербурга произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте". 

На 119-м километре трассы ночью 13 августа погиб мужчина 1992 года рождения за рулем мотоцикла Suzuki. В настоящее время обстоятельства и причины случившегося неизвестны. 

По предварительным данным, участником аварии был только байкер. По факту происшествия правоохранители организовали необходимые проверки. 

Ранее мы рассказывали о том, что дрифт возле станции "Крестовский остров" обернулся уголовным делом по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Водитель иномарки сбил пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта, и скрылся. В результате пострадал один человек. 

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП 

Теги: дтп, кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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