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Легковушка сбила молодого курьера на Светлановском проспекте
Сегодня, 9:33
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Легковушка сбила молодого курьера на Светлановском проспекте

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Как рассказали очевидцы, пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

На Светлановском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием доставщика и легкового автомобиля. Как рассказали очевидцы, пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

Авария случилась накануне вечером. По предварительным данным, машина сбила 18-летнего курьера на электробайке, который выехал на трассу. На месте работали медики скорой помощи. Все обстоятельства и причины происшествия установят полицейские, передает 78.ru. 

Ранее на Piter.TV: молодой петербуржец предстанет перед судом за смертельное ДТП. Ему вменили ч. 3 ст. 264 УК РФ. В июне прошлого года фигурант вел автомобиль Volkswagen, на Авангардной улице он наехал на 61-летнего мужчину. Потерпевший погиб от полученных травм. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, светлановский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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