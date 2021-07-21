Илон Маск заинтересовался стоимостью Британии

Американский миллиардер отреагировал на шутку пародийного шоу The Babylon Bee.

Амеррканский предприниматель и миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск задал вопрос в социальных сетях о стоимости потенциальной покупки Великобритании. Данное сообщение иностранный бизнесмен оставил в качестве ответа на публикацию пародийного западного СМИ The Babylon Bee о том, что Илон Мск якобы приобретает Соединенного королевство для того, чтобы "вернуть гражданам свободу слова, которой они когда-то пользовались.

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Напомним, что аналогичную фразу предприниматель написал в 2017 году в ответ на предложение одного из пользователей социальной сети купить ее, что впоследствии и сделал. 26 октября Илон Маск приступил к покупке соцсети и анонсировал данные о том, что сократит рабочий штат компании в четыре раза. Также миллиардер обратился к рекламодателям. Он пояснил, что пошел на данную сделку ради сохранения цифровой площадки, на которой можно "в здоровой" манере обсуждать самые разные вопросы. А 27 октября деловая сделка была успешно завершена.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / elonmusk