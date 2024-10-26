В Петербурге продолжается реконструкция Театра имени Шаляпина

После завершения капремонта театр сможет принимать 1 437 зрителей.

Масштабная реставрация продолжается Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина в Александровском парке. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко осмотрел ход работ и обсудил со специалистами вопросы усиления фундаментов и несущих конструкций, сообщил портал "Строительный Петербург".

В настоящее время в здании уже завершили устройство буроинъекционных свай и усилили грунт. Рабочие продолжают устройство новых перекрытий и монтаж оборудования нижней механизации. Важной частью реконструкции является возвращение исторического облика театра, поэтому фасады воссоздают с использованием исторических фотографий.

Масштабные работы наблюдаются и в помещениях театра. В Малом зале на 40% воссоздали световой фонарь с восстановлением исторической расстекловки, а также 72% выполнена реставрация лепного декора. После завершения реконструкции Театр имени Шаляпина сможет одновременно принимать 1 437 зрителей.

Ранее мы рассказали, что в Петербурге завершается реставрация Дома Крестина с помощью 3D-сканирования.

Фото: MAX/ виц-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко