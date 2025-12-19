На Английской набережной открывается вторая сцена Музыкального театра имени Федора Шаляпина

Зал разместился в историческом здании бывшей Англиканской церкви, построенной знаменитым итальянским архитектором Джакомо Кваренги.

Директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Юлия Стрижак сообщила в беседе с "Петербургским дневником" об открытии нового Концертного зала на Английской набережной. Говоря о значении события, она выразила убеждение, что появление концертного пространства в центре Петербурга — значительное достижение как для культурной сферы города, так и для всего сообщества любителей искусства. Последнее подобное событие произошло в 2007 году, когда открылся концертный зал Мариинского театра.

Рассказывая о новом пространстве, Юлия Стрижак упомянула, что зал разместился в историческом здании бывшей Англиканской церкви, построенной знаменитым итальянским архитектором Джакомо Кваренги. Директор выразила уверенность, что подобная практика преобразования культовых сооружений в музыкальные залы воспринимается обществом позитивно и способствует сближению публики с культурой.

Юлия Стрижак подчеркнула, что театр намерен проводить разнообразные концерты различного формата — от камерных выступлений до крупных вокальных проектов. Театр собирается разрабатывать специальные постановки и театральные представления, адаптированные именно для этого зала. Открыт театр и для совместных творческих инициатив. Новое помещение оснащено современной техникой, способствующей качественному музыкальному исполнению, а уникальная акустика обеспечит комфортное восприятие концертов зрителями. Зал вмещает до 200 слушателей.

Ранее мы сообщили о том, что посещаемость Русского музея побила рекорды в новогодние праздники.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)