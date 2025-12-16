Петербурженки рассказали, что их раздражает в партнёрах

Большинство женщин реалистично смотрят на вещи: 51% уверены, что изменить взрослого человека невозможно, поэтому проще принять его недостатки или расстаться.

В преддверии шуточного Дня мужских недостатков сервис знакомств Mamba провел опрос среди жительниц Петербурга. Выяснилось, что женщины успевают заметить "тревожные звоночки" еще до начала отношений: 52% респонденток заявили, что проблемы становятся очевидны уже на этапе переписки, пишет "Петербургский дневник".

Согласно исследованию, главными причинами для разочарования являются серьезные пороки и черты характера. Лидируют в этом списке различные зависимости – алкогольная или игровая (48%). Также сильное отторжение вызывают грубость и вспышки гнева (42%), скупость и нездоровое отношение к деньгам (44%) и лень с отсутствием жизненных целей (33%).

Тем не менее, многие бытовые мелочи женщины готовы прощать. Почти половина (48%) спокойно относится к тому, что мужчина не умеет готовить, а 40% терпимы к беспорядку в доме. Однако есть привычки, которые вызывают почти физическое раздражение:

Громкое чавканье во время еды (раздражает 53% опрошенных);

Неубранная сразу после себя ванная (38%);

Еда в кровати (29%).

Когда дело доходит до обсуждения партнеров с подругами, главной темой остаются финансы. Половина петербурженок призналась, что жалуется на скупость мужчин и привычку считать каждую копейку. Также часто упоминаются безынициативность, чрезмерная привязанность к матери и наличие бывших партнерш в жизни мужчины (по 26%).

Большинство женщин реалистично смотрят на вещи: 51% уверены, что изменить взрослого человека невозможно, поэтому проще принять его недостатки или расстаться. Лишь 3% верят в возможность полного "перевоспитания" партнера.

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Фото: Magnific (teksomolika)