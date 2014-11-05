Мать погибшего адвоката Ахаева решила похоронить его в Чечне

Тело адвоката Ахаева, найденное в Репино, отправят в Чечню.

Мать погибшего в Репино адвоката Шамиля Ахаева приняла решение перевезти его тело для захоронения в Чечню. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентами. По словам женщины, сейчас она занимается организационными вопросами, связанными с погребением, и намерена увезти сына на историческую родину, пишет 78.ru.

Тело 44-летнего юриста было обнаружено 15 августа в лесополосе в районе поселка Репино. Адвокат перестал выходить на связь 10 августа, отправившись на деловую встречу в один из местных ресторанов. По предварительным данным, причиной смерти стало удушье. Следов насилия на теле не зафиксировано, передает spb.aif.ru.

Супруга погибшего рассказала, что в последнее время у него были серьезные проблемы на работе, ему поступали угрозы, а незадолго до исчезновения он узнал о якобы подписанном ордере на задержание. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело. Адвокатская палата Петербурга взяла ситуацию под контроль. В поисках участвовали волонтеры отрядов "ЛизаАлерт" и "Северо-Запад", а также сотрудники Следственного комитета. Шамиль Ахаев являлся действующим адвокатом Невской коллегии адвокатов Петербурга, его статус насчитывал 16 лет.