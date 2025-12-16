Стало известно, как петербуржцы мирятся после ссор и какие подарки дарят

Несмотря на стереотип о том, что напряжение нужно "переждать", большинство жителей города предпочитают открытый диалог.

Ко Дню мужских извинений, отмечаемому 15 июня, ювелирный бренд SOKOLOV провёл исследование, посвящённое методам примирения в современных парах. Выяснилось, что для восстановления отношений после конфликтов петербуржцам всё чаще требуются не дорогие презенты, а искреннее общение и эмоциональная поддержка. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Согласно полученным данным, главными катализаторами ссор являются бытовые мелочи (60%), финансовые споры (51%) и невнимание к партнёру во время общения, например, отвлечение на телефон (47%). Также среди частых причин конфликтов выделяются невыполненные обещания (41%), ревность (39%) и грубость в диалоге (36%).

Несмотря на стереотип о том, что напряжение нужно "переждать", большинство жителей города предпочитают открытый диалог. Опрос показал следующие подходы к примирению:

30% – оба партнёра извиняются первыми по ситуации;

20% – первым идёт тот, кто был неправ;

21% – всегда делают первый шаг сами.

Основным способом сгладить конфликт жители Петербурга называют разговор в сочетании с небольшим жестом внимания (цветы или сюрприз) — так поступают 27%. Ещё 18% считают достаточным серьёзного разговора без подарков, а 16% предпочитают провести время вместе за ужином или на прогулке.

Исследование также показало изменение отношения к подаркам-извинениям. Более половины респондентов (55%) уверены, что материальные знаки внимания работают только вкупе со словесным раскаянием. При этом 15% воспринимают такие дары как попытку "откупиться", а 14% считают их уместными лишь при незначительных ссорах. Лишь 11% верят, что подарок способен решить конфликт сам по себе.

Если говорить о самих презентах, то самыми популярными вариантами остаются цветы (29%), сладости (24%) и украшения (18%). Среди последних лидируют кольца (их выбирают 32% опрошенных), далее следуют серьги (22%) и часы (18%).

Подход к бюджету подарка у большинства практичен: 35% готовы потратить от 1 до 3 тысяч рублей, 22% – от 3 до 5 тысяч, а 21% – от 5 до 10 тысяч. Стоимость обычно зависит от тяжести проступка (80%), финансовых возможностей (62%) и длительности отношений (44%).

Примечательно, что многие относятся к процессу примирения с самоиронией: 52% признались, что хотя бы раз покупали подарок, не совсем понимая свою вину, а 32% принимали его, но продолжали обижаться.

"Дофаминовые" траты: как петербуржцы заботятся о себе с помощью покупок.

Фото: Magnific