"Дофаминовые" траты: как петербуржцы заботятся о себе с помощью покупок

Что касается чувства вины после таких покупок, то 30% респондентов считают это нормальной заботой о себе, а 33% иногда задумываются о более рациональном использовании средств.

Ювелирный бренд Sokolov провел исследование, чтобы выяснить, как часто жители Петербурга позволяют себе "дофаминовые" траты и что именно помогает им восстановиться после тяжелого дня. Результаты показали, что такие покупки, как кофе, украшения и вкусная еда, воспринимаются многими как важная часть заботы о себе, пишет "Петербургский дневник".

Согласно данным исследования, 31% петербуржцев делают небольшие приятные покупки несколько раз в неделю, а 36% – каждый день. Лишь 3% респондентов ограничиваются такими тратами только в особенно тяжелые периоды.

Наиболее популярными "маленькими радостями" стали кофе или интересный напиток (56% опрошенных), а также любимая еда и покупки на маркетплейсах. Кроме того, жители города также радуют себя походами в рестораны, косметикой и уходом, украшениями, сладостями и цветами.

Когда речь заходит о том, как восстановить силы после тяжелого дня, петербуржцы в первую очередь называют вкусную еду, сон и возможность ничего не делать. Шопинг также занимает важное место в их списке "наград". 10% опрошенных предпочитают проводить время с близкими. Что касается чувства вины после таких покупок, то 30% респондентов считают это нормальной заботой о себе, а 33% иногда задумываются о более рациональном использовании средств.

В среднем, почти половина опрошенных тратят на "дофаминовые" радости до 5 тысяч рублей в месяц, 32% – от 5 до 10 тыс. рублей, а 6% готовы выделять на это более 30 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее мы сообщили о том, что большинство соискателей из Петербурга спокойно относятся к испытательному сроку.

Фото: Magnific