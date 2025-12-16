Большинство соискателей из Петербурга спокойно относятся к испытательному сроку

БОтношение мужчин и женщин к этому периоду практически не различается.

Согласно результатам опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob среди экономически активных граждан, большинство россиян с пониманием относятся к практике испытательного срока. В общей сложности 80% респондентов воспринимают его либо спокойно (48%), либо с пониманием (32%). При этом для 16% опрошенных этот этап трудоустройства является неприятным.

‎Отношение мужчин и женщин к этому периоду практически не различается. Наиболее категорично настроена возрастная группа от 35 до 45 лет — в ней отрицательно оценивают испытательный срок 20% участников. Также практика чаще вызывает раздражение у людей со средним профессиональным образованием (20%) по сравнению с обладателями высшего образования (12%).

‎Интересно, что среди респондентов с доходом свыше 150 тысяч рублей наблюдается поляризация мнений: здесь больше всего как тех, кто относится к испытательному сроку совершенно спокойно (51%), так и тех, кому он категорически не нравится (19%). Кроме того, исследование показало, что петербуржцы, уже имевшие опыт работы с испытательным сроком, реагируют на него значительно спокойнее, чем те, кому проходить такую проверку ещё не доводилось.

Фото: Piter.TV