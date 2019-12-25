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Раскрыто место запуска БПЛА при атаке на Нижнекамск
Сегодня, 11:43
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Раскрыто место запуска БПЛА при атаке на Нижнекамск

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Жертвами атаки стали 13 человек, еще 39 граждан получили травмы.

Украинские дроны могли залететь на российскую территорию из Сумской и Черниговской областей. Об этом в беседе с aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он акцентировал на том, что вражеские беспилотные устройства могут преодолевать уже больше 2 тысяч километров.

По последним данным, в результате атаки в Нижнекамске 40 граждан получили травмы, также сообщалось о 13 жертвах. Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родственникам погибших.

Утром 10 августа Вооруженные силы Украины строили массовый налет БПЛА на Нижнекамск. Удары наносились по промышленным объектам и жилым домам, среди погибших есть ребенок. Также в больницу с травмами доставили 28 пострадавших.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: атака всу по нижнекамску, татарстан, траур татарстан
Категории: Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости России,

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