Раскрыто место запуска БПЛА при атаке на Нижнекамск

Жертвами атаки стали 13 человек, еще 39 граждан получили травмы.

Украинские дроны могли залететь на российскую территорию из Сумской и Черниговской областей. Об этом в беседе с aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он акцентировал на том, что вражеские беспилотные устройства могут преодолевать уже больше 2 тысяч километров.

По последним данным, в результате атаки в Нижнекамске 40 граждан получили травмы, также сообщалось о 13 жертвах. Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родственникам погибших.

Утром 10 августа Вооруженные силы Украины строили массовый налет БПЛА на Нижнекамск. Удары наносились по промышленным объектам и жилым домам, среди погибших есть ребенок. Также в больницу с травмами доставили 28 пострадавших.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)