Раскрыто место запуска БПЛА при атаке на Нижнекамск

Украинские дроны могли залететь на российскую территорию из Сумской и Черниговской областей. Об этом в беседе с aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Он акцентировал на том, что вражеские беспилотные устройства могут преодолевать уже больше 2 тысяч километров.
По последним данным, в результате атаки в Нижнекамске 40 граждан получили травмы, также сообщалось о 13 жертвах. Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родственникам погибших.
Утром 10 августа Вооруженные силы Украины строили массовый налет БПЛА на Нижнекамск. Удары наносились по промышленным объектам и жилым домам, среди погибших есть ребенок. Также в больницу с травмами доставили 28 пострадавших.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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