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В Петербурге завершили 1,5 тыс. работ по капремонту домов
Сегодня, 12:02
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В Петербурге завершили 1,5 тыс. работ по капремонту домов

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В 2026-м на эти цели направлено 35 млрд рублей.

В Петербурге продолжается масштабное обновление жилого фонда по программе капитального ремонта. На этот год запланировано более 2,3 тыс. видов работ, завершены свыше 1,5 тыс. из них, сообщили в Жилищном комитете 10 августа. 

Главная цель ремонтных работ – снижать износ зданий, поддерживать их в нормативном состоянии и продлевать срок службы конструктивных элементов. В 2026-м на эти цели направлено 35 млрд рублей. 

Особое внимание уделяют сохранению исторического облика. Было заключено соглашение между ведомством и Российским государственным историческим архивом, и теперь у специалистов есть доступ к подлинным чертежам и планам прошлых эпох. 

Ранее мы рассказывали о том, что капремонт крыш на Невском проспекте выполнен более чем на 80%. 

Фото: пресс-служба Жилищного комитета 

Теги: жилищный комитет, капремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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