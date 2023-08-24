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Капремонт крыш на Невском проспекте выполнен более чем на 80%
Сегодня, 12:49
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Капремонт крыш на Невском проспекте выполнен более чем на 80%

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В этом году обновляют кровли 11 домов, девять из которых – объекты культурного наследия.

На Невском проспекте в Петербурге продолжается капитальный ремонт крыш по программе "Невский проспект". В нормативный вид привели более 80% объектов, сообщили 5 августа в Смольном. 

В этом году обновляют кровли 11 домов, девять из которых – объекты культурного наследия. Общая площадь ремонтируемых крыш превышает 36 тыс. квадратных метров.

Особое внимание специалисты уделяют объектам культурного наследия. Каждый этап ремонта проходит под строгим контролем и с учетом требований к сохранению исторического облика.

Александр Беглов, губернатор 

Самый масштабный объект – комплекс зданий 32-34. Это бывшие доходные дома католической церкви Святой Екатерины. До 2030 года капремонт и реставрация охватят 255 зданий. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге начался масштабный капремонт фасадов на Невском после выдачи ордеров ГАТИ. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: крыши, невский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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