Участок Невского проспекта от площади Восстания до Александра Невского открыли после ремонта

Общая протяженность обновленного участка составляет 1,5 км.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов дал старт движению транспорта по полностью отремонтированному участку главной городской магистрали – от площади Восстания до площади Александра Невского. По информации пресс-службы Смольного, трафик на этом отрезке возобновлен в полном объеме.

Общая протяженность обновленного участка составляет 1,5 км. Как отметили в администрации города, масштабные работы были выполнены в кратчайшие сроки – чуть больше двух недель. Ремонтная кампания была разделена на этапы: первый пусковой комплекс (от площади Восстания до Исполкомской улицы) открылся для автомобилистов еще на прошлой неделе.

Губернатор подчеркнул особую значимость реконструированной трассы для жизни мегаполиса.

Ранее мы сообщили о том, что во время ремонта Невского проспекта обновили гидранты под дорогой.

Фото: Правительство Петербурга