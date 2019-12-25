Погода в Ленобласти 4 августа порадует солнцем

Днем столбики термометров покажут от +19 до +24 градусов тепла.

В четверг, 4 августа, Ленинградская область окажется под влиянием антициклона. Как сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС", жителей ждет переменная облачность без существенных осадков.

Температурный фон будет соответствовать климатической норме для начала августа. Ночью воздух прогреется до +8...+13 градусов, а у водоемов местами потеплеет до +16. Днем столбики термометров покажут от +19 до +24 градусов тепла.

Западный и юго-западный ветер усилится до 4–9 м/с. Атмосферное давление останется стабильным.

Ранее мы сообщили о том, что температура в Петербурге опустится ниже нормы 3 августа.

Фото: Piter.TV; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"