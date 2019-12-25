Температура в Петербурге опустится ниже нормы 3 августа

Воздух в городе прогреется до +20…+22 градусов, по Ленобласти – от +18 до +23 градусов.

В понедельник на погоду в Северной столице влияет западная периферия антициклона. В городе и области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон прогнозируется на несколько градусов ниже средних многолетних значений. Воздух в Петербурге прогреется до +20…+22 градусов, по Ленинградской области – от +18 до +23 градусов.

Западный ветер составит 5–10 м/с. Атмосферное давление останется повышенным, его значения будут колебаться около отметки 763 мм рт. ст.

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Фото: Piter.TV