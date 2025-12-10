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С острова Булат на Ладожском озере эвакуировали мужчину, которому стало плохо
Сегодня, 8:44
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С острова Булат на Ладожском озере эвакуировали мужчину, которому стало плохо

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Пострадавшего передали медицинским сотрудникам.

Спасатели провели спасательную операцию на Ладожском озере. Как сообщили 3 августа в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области, инцидент произошел сегодня примерно в 07:00. 

Поисково-спасательный отряд Приозерска получил информацию о том, что на острове Булат мужчине потребовалась медицинская помощь. Пострадавшего эвакуировали в город и передали медицинским сотрудникам. 

Ранее мы рассказывали о том, что 29 июля добровольцы разыскали заблудившегося мужчину в районе деревни Нурма. Потерпевшего вывели из леса и доставили до железнодорожного вокзала Тосно. Помощь медиков ему не понадобилась. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: ладожское озеро, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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