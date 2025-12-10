С острова Булат на Ладожском озере эвакуировали мужчину, которому стало плохо

Пострадавшего передали медицинским сотрудникам.

Спасатели провели спасательную операцию на Ладожском озере. Как сообщили 3 августа в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области, инцидент произошел сегодня примерно в 07:00.

Поисково-спасательный отряд Приозерска получил информацию о том, что на острове Булат мужчине потребовалась медицинская помощь. Пострадавшего эвакуировали в город и передали медицинским сотрудникам.

Ранее мы рассказывали о том, что 29 июля добровольцы разыскали заблудившегося мужчину в районе деревни Нурма. Потерпевшего вывели из леса и доставили до железнодорожного вокзала Тосно. Помощь медиков ему не понадобилась.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти