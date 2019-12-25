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Скончался петербургский живописец Павел Еськов
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Скончался петербургский живописец Павел Еськов

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Творческий почерк мастера искусствоведы определяли как уникальный синтез строгой академической школы и импрессионизма

В возрасте 45 лет ушел из жизни художник Павел Еськов. Печальное известие распространил Санкт-Петербургский союз художников, в котором мастер состоял с 2009 года.

Павел Васильевич скончался 30 июля. Он родился в Ленинграде и получил классическое образование в Академии художеств имени Ильи Репина. 

Творческий почерк мастера искусствоведы определяли как уникальный синтез строгой академической школы и импрессионизма. Центральной темой работ Еськова был Петербург – он стремился запечатлеть на холстах "вечную солнечную весну", виртуозно передавая свет и переменчивое настроение города. За свою карьеру живописец принял участие более чем в ста выставочных проектах, стал лауреатом престижных конкурсов и занимался преподавательской деятельностью. Его произведения высоко ценятся коллекционерами и хранятся в частных собраниях России, Китая, Великобритании и США.

Ранее мы сообщили о том, что на Смоленском кладбище прощаются с журналистом Сергеем Шолоховым.

Фото: Pxhere

Теги: некролог, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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