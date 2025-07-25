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КГИОП утвердил план реставрации парка "Екатерингоф" на 49,5 млн рублей
Сегодня, 8:25
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КГИОП утвердил план реставрации парка "Екатерингоф" на 49,5 млн рублей

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Работы охватят территорию площадью более 28 гектаров в границах 17 земельных участков. 

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) заключил соглашение с СПбГКУ "Парк "Екатерингоф"". Как сообщает "Деловой Петербург", документ утвержден определением Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

В рамках пятилетнего контракта подрядчик проведет комплексную реставрацию объекта культурного наследия. Работы охватят территорию площадью более 28 гектаров в границах 17 земельных участков. 

Проект благоустройства предусматривает создание зоны отдыха со скамьями, навесами и информационными стендами, установку арт-объектов, посвященных истории места, разбивку цветников вокруг дворца, формирование памятного знака в честь первой победы российского флота в Северной войне, проведение санитарных рубок, высадку новых деревьев и обновление ландшафтного дизайна. Сумма государственного контракта составляет 49,5 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что особняк Людвига Нобеля в Петербурге передали новому владельцу для реставрации.

Фото: Пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга

Теги: парк екатерингоф, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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