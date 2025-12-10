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Дорожные работы ограничат движение на федеральных трассах Ленобласти 3 августа
Сегодня, 8:55
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Дорожные работы ограничат движение на федеральных трассах Ленобласти 3 августа

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Большинство ограничений планируется снять к 20:00.

В Ленобласти предупредили о временных затруднениях на ключевых магистралях. В понедельник, 3 августа, проезд будет ограничен в связи с проведением плановых дорожных работ.

Ограничения затронут трассы Р-21 "Кола", М-10 "Россия", А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо", А-114 "Вологда", А-180 "Нарва", А-181 "Скандинавия", А-181 "Магистральная", А-121 "Сортавала", Р-23 "Псков".

Дорожные службы рекомендуют водителям заранее корректировать свои маршруты, внимательно следить за временными знаками и проявлять повышенную осторожность в зонах проведения ремонта. Большинство ограничений планируется снять к 20:00.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти обновляют семикилометровый подъезд к станции Ламбери.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, ограничения движения
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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