Дорожные работы ограничат движение на федеральных трассах Ленобласти 3 августа

Большинство ограничений планируется снять к 20:00.

В Ленобласти предупредили о временных затруднениях на ключевых магистралях. В понедельник, 3 августа, проезд будет ограничен в связи с проведением плановых дорожных работ.

Ограничения затронут трассы Р-21 "Кола", М-10 "Россия", А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо", А-114 "Вологда", А-180 "Нарва", А-181 "Скандинавия", А-181 "Магистральная", А-121 "Сортавала", Р-23 "Псков".

Дорожные службы рекомендуют водителям заранее корректировать свои маршруты, внимательно следить за временными знаками и проявлять повышенную осторожность в зонах проведения ремонта. Большинство ограничений планируется снять к 20:00.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти обновляют семикилометровый подъезд к станции Ламбери.

Фото: Piter.TV