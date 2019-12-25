"Финансовая подушка" петербуржцев в среднем рассчитана на 4,4 месяца

О долгосрочном планировании задумываются 69% опрошенных, но их горизонт редко превышает полгода (46%).

Каждый третий житель Северной столицы не имеет финансовых накоплений, при этом две трети горожан стараются контролировать свои расходы. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob среди экономически активного населения Петербурга.

Большинство респондентов (68%) следит за своим бюджетом, хотя половина из них делает это лишь приблизительно. Четко фиксирует каждую трату только 15% участников. Треть петербуржцев (32%) признается, что живет без учета доходов и расходов.

О долгосрочном планировании задумываются 69% опрошенных, но их горизонт редко превышает полгода (46%). Только 7% граждан имеют финансовый план на период свыше двенадцати месяцев.

В гипотетической ситуации полной потери заработка горожане демонстрируют умеренный запас устойчивости. Средним показателем стали 4,4 месяца. При этом 13% респондентов остались бы без денег уже через месяц, а еще 19% смогли бы продержаться от силы два месяца. Полностью уверены в завтрашнем дне лишь 7% – их сбережений хватит более чем на год.

Ранее стало известно, почему петербуржцы опаздывают на работу.

Фото: Piter.TV