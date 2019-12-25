Стало известно, почему петербуржцы опаздывают на работу

Хронических нарушителей трудового распорядка оказалось немного.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди экономически активного населения Петербурга, работающего в офисах по фиксированному графику. Результаты показали высокий уровень дисциплины горожан.

Так, 77% петербуржцев называют себя исключительно пунктуальными сотрудниками. При этом наблюдается прямая зависимость от возраста: 82% работников старше 45 лет утверждают, что всегда приходят вовремя, тогда как среди молодежи этот показатель составляет 74%.

Хронических нарушителей трудового распорядка оказалось немного. Лишь 4% респондентов задерживаются несколько раз в неделю, еще 5% – несколько раз в месяц. Каждый девятый сотрудник (11%) позволяет себе опоздания лишь несколько раз в год.

Большинство задержек носят кратковременный характер. 78% из тех, кто все же опаздывает, не досиживают у входной двери более 10–15 минут. На полчаса задерживается 11%, а на час и более – только 2% опрошенных.

Главными виновниками опозданий стали городская инфраструктура и транспортная доступность: 31% винят задержки общественного транспорта, 29% ссылаются на дорожные пробки. Ещё 16% попадают в форс-мажорные обстоятельства, 10% признались, что просто проспали, 8% отвлекли личные дела, а 5% – семейные обязанности, 4% не успевают из-за долгой дороги до офиса, и лишь 2% сослались на низкую мотивацию приходить вовремя.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские вузы вошли в топ по зарплатам выпускников-химиков и фармацевтов.

Фото: Piter.TV