В Пушкинском районе прошли миграционные рейды: нарушителей искали с воздуха

Нарушения миграционного законодательства были зафиксированы у 16 граждан других государств.

Правоохранительные органы провели комплексную проверку на строительных площадках Пушкинского района, крупном пункте приема металлолома и в прилегающих садоводческих товариществах. В ходе оперативно-профилактических мероприятий полицейские осмотрели десятки частных домов. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Обширная территория строек потребовала привлечения современной техники. С помощью квадрокоптера с тепловизионным оборудованием оперативники обследовали местность с высоты птичьего полета. Беспилотник помог выявить группу рабочих, которые пытались скрыться от проверки в лесополосе неподалеку от объекта. Параллельно кинологическая служба направила служебную собаку для досмотра строительных бытовок и личных вещей сотрудников.

За время рейда правоохранители проверили документы почти у 300 человек, из которых около 90 оказались иностранцами. Нарушения миграционного законодательства были зафиксированы у 16 граждан других государств. Всех их сопроводили в территориальные отделы полиции для составления административных протоколов по статье 18.8 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции, также задействованные в операции, остановили порядка 200 транспортных средств, передвигавшихся вблизи указанных объектов. По результатам дорожного контроля было составлено десять административных материалов за различные нарушения Правил дорожного движения.

Подобные комплексные мероприятия по контролю за соблюдением миграционных норм находятся на постоянном контроле руководства главка и будут проводиться на регулярной основе.

Ранее мы сообщили о том, что ГИБДД проверила более 500 учебных автомобилей в Петербурге и Ленобласти. Выявлено свыше 70 нарушений.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

