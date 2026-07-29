ГИБДД проверила более 500 учебных автомобилей в Петербурге и Ленобласти. Выявлено свыше 70 нарушений

С 10 по 12 июля Госавтоинспекция провела масштабное профилактическое мероприятие под названием "Учебный автомобиль".

С 10 по 12 июля Госавтоинспекция провела масштабное профилактическое мероприятие под названием "Учебный автомобиль". За три дня инспекторы проверили более 500 транспортных средств, оснащенных опознавательным знаком "Учебное транспортное средство". Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе рейда было зафиксировано свыше 70 административных правонарушений. В их число вошли управление автомобилем учащимися без пристегнутых ремней безопасности, нарушение правил использования внешних световых приборов, эксплуатация машин с техническими неисправностями и отсутствие действующей диагностической карты. По каждому из выявленных случаев были составлены административные протоколы.

ГИБДД напоминает автошколам и инструкторам о необходимости строгого соблюдения ПДД, режима труда и отдыха водителей, а также требований миграционного и трудового законодательства при допуске к управлению транспортными средствами.

Ранее мы сообщили о том, что в ходе рейда на магистралях Васильевского острова задержан водитель в розыске. Еще один попался с оружием.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

