HR-эксперт назвал главные ред-флаги в компании, когда стоит немедленно искать новую работу

Ольга Новгородова объяснила, в каком случае стоит задуматься о смене работы.

Затягивание с заработной платой и регулярное изменение трудовых условий для сотрудников являются первыми признаками того, что в компании что-то идет не так, как должно быть. Соответстующий комментарий журналистам телеканала "360.ru" дала российский HR-специалист, бизнес-журналист Ольга Новгородова. Эксперт объяснила, что ситуация становится опасной в тот момент, когда должностные обязанности работника расширяются без пересмотра оплаты. При этом доход человека начинает зависеть не от объективных показателей, а от настроения его руководителя. В последних случаях речь идет не о дискомфорте во время работы, а о финансовых рисках.

Это когда вам обещали одну роль, понятный объем задач и прозрачную систему дохода, а спустя месяц вы закрываете три вакансии, получаете "пока без KPI" и слышите: "Мы же все здесь одна семья"... Ольга Новгородова, эксперт

Специалист пояснила, что динамичная среда и частые перестройки — норма для современного бизнеса. Однако важно знать о существенной и принципиальной разнице между вынужденными корректировками курса и полным отсутствием системы управления, в которой хаос выдается за гибкость.

Приоритеты меняются каждую неделю, задачи ставятся голосовыми в десять вечера, ответственность размыта, а у проекта нет ни цели, ни владельца, ни ресурсов. Разовая перестройка возможна в любой компании, но если хаос стал управленческой моделью, вы не развиваетесь, а бесконечно тушите чужие пожары. Ольга Новгородова, эксперт

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Фото: Piter.tv