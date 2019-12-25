В колонию отправлен житель Ленобласти, напавший на девушку в электричке

Затем на станции Шушары подсудимый стал оскорблять сотрудников.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста из Ленинградской области, которому вменили ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как рассказали 19 августа в надзорном ведомстве, в ноябре прошлого года фигурант, находясь в вагоне электропоезда, вступил в конфликт с пассажиркой. Он выбил из рук девушки телефон и ударил ее по лицу. Затем на станции Шушары подсудимый стал оскорблять сотрудников и попытался скрыться за забором платформы.

Злоумышленнику назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: у должника изъяли электровелосипед в Петербурге. Мужчина неоднократно нарушал законодательство.

Фото: Piter.TV