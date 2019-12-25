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У должника изъяли электровелосипед в Петербурге
Вчера, 15:42
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У должника изъяли электровелосипед в Петербурге

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Мужчина неоднократно нарушал законодательство.

В Петербурге у 38-летнего нарушителя из Выборгского района арестовали электровелосипед из-за неоплаченных административных штрафов. Средство индивидуальной мобильности изъяли и направили на реализацию для погашения задолженности в размере 35 тыс. рублей.

Мужчина неоднократно нарушал законодательство: ему вменялись хулиганство и управление транспортным средством без прав. Принудительные меры не дали эффекта. Очередная ошибка привела к задержанию. На этот раз поводом стало появление в общественном месте в нетрезвом виде. 

Средства, вырученные после продажи велосипеда, пойдут на погашение долгов по штрафам. 

Ранее на Piter.TV: приставы заставили завод выплатить 35 млн зарплаты. 

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу 

Теги: судебные приставы, электровелосипед
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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