У должника изъяли электровелосипед в Петербурге

Мужчина неоднократно нарушал законодательство.

В Петербурге у 38-летнего нарушителя из Выборгского района арестовали электровелосипед из-за неоплаченных административных штрафов. Средство индивидуальной мобильности изъяли и направили на реализацию для погашения задолженности в размере 35 тыс. рублей.

Мужчина неоднократно нарушал законодательство: ему вменялись хулиганство и управление транспортным средством без прав. Принудительные меры не дали эффекта. Очередная ошибка привела к задержанию. На этот раз поводом стало появление в общественном месте в нетрезвом виде.

Средства, вырученные после продажи велосипеда, пойдут на погашение долгов по штрафам.

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Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу